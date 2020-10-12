Аванпроект космической конструкции обойдется РФ в 4,5 миллиарда рублей.

Россия намерена потратить более четырех миллиардов рублей на разработку космического ядерного буксира для полетов к различным планетам Солнечной системы. Об этом говорится в материалах госкорпорации "Роскосмос" на сайте госзакупок.Так, на разработку аванпроекта по созданию космического комплекса планируется потратить 4,2 миллиарда рублей. Отмечается, что он будет иметь специальный транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы "Нуклон".Летом этого года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель. он необходим для того, чтобы в дальнейшем была возможность отправлять тяжелые космические корабли к дальним планетам Солнечной системы, а также далеко за пределы галактики, уточнили РИА Новости.