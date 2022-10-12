Конкурс Самая мобильная деревня от компании Энергосбыт Волга в нашем регионе продолжается....

Конкурс "Самая мобильная деревня" от компании "Энергосбыт Волга" в нашем регионе продолжается. Сколько населенных пунктов подали заявки в этом году и что нужно, чтобы выиграть? В репортаже Марии Городской.Островок творчества - боголюбовский дом культуры. Здесь занимаются около двухсот восьмидесяти детей в двадцати шести кружках. Интернет очень нужен, рассказывает директор Анастасия Гогина. Дети смогут проводить здесь больше времени с пользой.Анастасия Гогина, директор дома культуры посёлка Боголюбово:- Расположены мы в центре поселка Боголюбово. Около нас находится боголюбовская школа, где занимаются более пятисот детей. И половина из них каждый день проводят у нас. Многие дети очень активны и занимаются во всех кружках, что мы им предоставляем. И поэтому им было бы очень удобно делать уроки здесь. К нам приходит и взрослое население, бабушки и дедушки, у которых нет дома интернета, но которые хотели бы чему-то научиться, пообщаться со своими родственниками, найти для себя рецепты или знать что-то новое.Боголюбово и Мелехово – два крупных поселка, которые подали заявки на участие в конкурсе «Самая мобильная деревня». Всего 453 населенных пункта в четырех категориях по численности населения претендуют на ценные призы - комплекты для спутникового интернета с оплаченным годовым пакетом. Оборудование будет установлено в месте, которое выберут жители. Дом культуры, библиотека или другое публичное место смогут стать центром притяжения людей.Дарья Ермолина, руководитель группы корпоративных коммуникаций "Энергосбыт Волга":- Цель этого конкурса - привлечь как можно больше жителей Владимирской области пользоваться дистанционными сервисами "Энергосбыт Волга", передавать показания счетчиков, оплачивать счета, ну и, конечно, выиграть бесплатный интернет на год для своего населенного пункта.Чтобы помочь своему населенному пункту одержать победу, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте "Энергосбыт Волга" или в мобильном приложении, вовремя оплачивать счета через дистанционные сервисы, не иметь долгов за электроэнергию на 31 октября этого года, подписаться на рассылку уведомлений.Елена Семёнова, директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области:- Цифровизации на сегодняшний день уделяется повышенное внимание на всех уровнях власти. В сфере ЖКХ один из первых шагов - это оплата через личный кабинет. Вот этот конкурс «Самая мобильная деревня» направлен как раз на упрощение оплаты гражданами именно в сельской местности.Конкурс завершится 31 октября. Четырех победителей определят в ноябре. Ознакомиться с условиями участия можно на странице конкурса "Самая мобильная деревня" на сайте «Энергосбыт Волга».Мария Городская, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".