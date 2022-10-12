С 12 октября во Владимирской области, как и по всей России, стартовал прием заявок на участие в экологическом рейтинге «Зеленые вузы России». Принять в нем участие смогут только высшие

С 12 октября во Владимирской области, как и по всей России, стартовал прием заявок на участие в экологическом рейтинге «Зеленые вузы России». Принять в нем участие смогут только высшие учебные заведения с ориентацией на повышение энергоэффективности и экономии бюджета за счет внедрения ресурсосберегающих практик. Также, если в учреждении со студентами проводят экопросветительскую работу, он может