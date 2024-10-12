Речь о 16-километровом участке с 169-го по 185-й км на М-7. Ремонт идет полным ходом, рассказали в пресс-службе Владимирской области. Новый износостойкий асфальт пока есть только на 12 километрах.

Речь о 16-километровом участке с 169-го по 185-й км на М-7. Ремонт идет полным ходом, рассказали в пресс-службе Владимирской области. Новый износостойкий асфальт пока есть только на 12 километрах. Остальные 4 километра появится до конца октября. Кроме асфальтирования, дорожники работают над восстановлением водоотвода, монтажом бортовых камней и укреплением обочины. Власти попросили водителей быть внимательными и