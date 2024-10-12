8 октября около 20:00 в районе остановки «улица Гастелло» двое малолетних парней распылили в лицо беременной девушки газовый баллончик. Это произошло в салоне маршрутки №5. Хулиганы сразу
<a href="https://33live.ru/novosti/12-10-2024-vo-vladimire-ishhut-maloletnix-parnej-prysnuvshix-gazovyj-ballonchik-v-lico-beremennoj-devushki-v-5-oj-marshrutke.html" target="_blank">Во Владимире ищут малолетних парней, прыснувших газовый баллончик в лицо беременной девушки в 5-ой маршрутке</a> - 8 октября около 20:00 в районе остановки «улица Гастелло» двое малолетних парней распылили в лицо беременной девушки газовый баллончик. Это произошло в салоне маршрутки №5. Хулиганы сразу
[url=https://33live.ru/novosti/12-10-2024-vo-vladimire-ishhut-maloletnix-parnej-prysnuvshix-gazovyj-ballonchik-v-lico-beremennoj-devushki-v-5-oj-marshrutke.html]Во Владимире ищут малолетних парней, прыснувших газовый баллончик в лицо беременной девушки в 5-ой маршрутке[/url] - 8 октября около 20:00 в районе остановки «улица Гастелло» двое малолетних парней распылили в лицо беременной девушки газовый баллончик. Это произошло в салоне маршрутки №5. Хулиганы сразу