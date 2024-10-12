В региональной столице подвели итоги конкурса «Лучший класс года 2024».

В региональной столице подвели итоги конкурса «Лучший класс года 2024». Об этом сообщила горадминистрации.В мероприятие участвовал 21 школьный коллектив из разных образовательных учреждения Владимира. Конкурс состоял из двух этапов. В первом ребята демонстрировали свои творческие проекты, а во втором – показывали приобретённые знания и навыки на интерактивных площадках.В результате лучшими признали 8«А» класс школы № 2 и 8«А» класс школы № 21.