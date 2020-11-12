Поступившие анализы отправили в Приволжский университет Нижнего Новгорода.

Больше половины сотрудников ковид-лаборатории горбольницы №6 в Юрьевце заразились коронавирусом. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.Первоначально заболел один медик, а потом симптомы появились у коллег. В депздраве считают, что это не связано с профессиональной деятельностью персонала. Поступившие в лабораторию анализы отправили в Приволжский университет Нижнего Новгорода.Добавим, что главврач региона сообщила о намерении властей довести количество тестов до 3500-4000 в день.