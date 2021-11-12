Суды двух инстанций подтвердили правомерность действий Управления Россельхознадзора по привлечению...

Суды двух инстанций подтвердили правомерность действий Управления Россельхознадзора по привлечению к административной ответственности кролиководческой фермы во Владимирской области.В декабре 2019 года мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов был произведен отбор проб у предприятия, осуществляющего переработку мясных продуктов с собственной кролиководческой фермы в Юрьев-Польском районе. По результатам лабораторных исследований в мясе кролика были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.Как следует из положений «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», в мясе не допускается наличие содержания антибиотиков. Длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточное количество антибиотиков, является угрозой для жизни и здоровья человека, в частности вызывает аллергические реакции, дисбактериоз, болезни системы пищеварения, крови и кожи.По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора 13 мая 2020 года вынесено постановление о признании фермы виновной в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.Не согласившись с постановлением ведомства, предприятие обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о признании его незаконным. Решением суда от 29.04.2021 года заявленное требование было удовлетворено.Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям была подана апелляционная жалоба в Первый арбитражный апелляционный суд, которая постановлением от 21 июля 2021 года удовлетворена, решение Арбитражного суда Владимирской области отменено, а решение суда первой инстанции оставлено в силе.Тогда представители фермы обратились с кассационной жалобой в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с просьбой постановление от 21 июля 2021 года отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.29 октября 2021 года Арбитражный суд Волго-Вятского округа вынес решение оставить кассационную жалобу истца без удовлетворения, а постановление Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям признать законным и обоснованным. 9 ноября 2021 года решение суда поступило в ведомство, сообщает Россельхознадзор.Напомним, что разбирательство длится почти год. Производитель объясняет присутствие антибиотиков введением в рацион нового, некачественного комбикорма.