В момент осмотра прокуроры не обнаружили вокруг площадки трёхстороннее ограждение и твёрдое покрытие.

Ковровская городская прокуратура выявила нарушения в работе ООО «Комсервис+». Управляющая компания не оборудована контейнерную площадку по всем необходимым стандартам.В ходе проверки выяснилось, что администрация Коврова утверждила схему расположения ёмкостей для накопления твёрдых коммунальных отходов, в который включена мусорка, расположенная на улице Федорова-91/1.В момент осмотра прокуроры не обнаружили вокруг площадки трёхстороннее ограждение и твёрдое покрытие.Заместитель городского прокурора внес представление директору фирмы, по результатам рассмотрения которого нарушения не были устранены. Ведомство пошло в суд, который обязал привести территорию вокруг свалки в порядок.Решение суда в законную силу пока не вступило.