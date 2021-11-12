В результате рейдов с 8 по 11 ноября сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также инспекторы ГИБДД проверили 31 автобус и 15 таксистов.

Во Владимире продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и водителями такси.В результате ежедневных рейдов с 8 по 11 ноября сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также инспекторы ГИБДД проверили 31 автобус и 15 таксистов. На водителя такси составлен один протокол об административном правонарушении.В администрации Владимирской области подчеркнули, что с участниками дорожного движения также проводилась разъяснительная работа о необходимости использования СИЗов.Проверки продолжатся не только в ноябре, но и в декабре.