Владимирские автомобилисты жмут лапу четвероногому пешеходу. Он, как выяснилось, безупречно...

Владимирские автомобилисты "жмут лапу" четвероногому пешеходу.Он, как выяснилось, безупречно знает правила дорожного движения.Людям есть, чему поучиться у собак. Подписчики паблика владимирских автомобилистов Вконтакте "жмут лапу" четвероногому пешеходу, который безупречно знает правила дорожного движения...Видео на днях залетело в "подслушку", собрав несколько сотен лайков.Пёс осторожно выходит на нерегулируемую зебру на улице Чайковского и, лишь убедившись, что его пропускают, не спеша перебегает проезжую часть.В комментариях водители аплодируют стоя.