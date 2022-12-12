Конькобежка из Владимирской области примет участие в Российско-китайских молодёжных зимних...

Конькобежка из Владимирской области примет участие в Российско-китайских молодёжных зимних играх16-19 декабря в городе Чанчунь (Китай) пройдут III Российско-китайские молодёжные зимние игры. В команду по конькобежному спорту по итогам отбора вошли 18 спортсменов – по девять девушек и юношей. В их числе муромлянка Милена Береговенко, сообщает издание Муром24.Соревнования по конькобежному спорту пройдут на катке Jilinp Provincial Speed Skating Rink. Девушки и юноши разыграют по пять комплектов наград – на дистанциях 500, 1000 и 1500 м, в масс-стартах и командных гонках.Фото: https://xn--24-7lcajlu.xn--p1ai/