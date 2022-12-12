Противодействие коррупции продолжает оставаться одним из актуальных направлений борьбы с преступностью.

На сегодняшний день коррупция как социально негативное явление все еще остается одной из ключевых проблем, оказывающих деструктивное влияние на эффективность деятельности органов государственной власти и принимаемые ими управленческие решения.Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области и его территориальных подразделений осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений коррупционной направленности.Так, за 11 месяцев текущего года службой выявлено более 120 преступлений коррупционной направленности, из которых 19 – совершены в крупном и особо крупном размере. В суд направлены 73 уголовных дела коррупционной направленности.Приоритетным направлением борьбы с коррупцией является пресечение наиболее опасных коррупционных проявлений – фактов взяточничества. В январе – ноябре текущего года оперуполномоченные УЭБиПК УМВД России по Владимирской области выявили 56 таких преступлений, в том числе совершенных в крупном размере.В Международный день борьбы с коррупцией полицейские провели информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на привлечение внимания общества к проблеме противодействия коррупции.Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Меленковскому району провели антикоррупционную лекцию для студентов и педагогов Меленковского отделения Муромского промышленно-гуманитарного колледжа.Полицейские проинформировали аудиторию о понятии коррупция и ее основных признаках. Рассказали о законодательном регулировании вопросов коррупции, разъяснили последствия коррупционных действий. Спикеры акцентировали внимание на том, что и за мелкое взяточничество – получение взятки или дачу взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десять тысяч рублей, также предусмотрена уголовная ответственность.Каждый из студентов и педагогов получил буклет с кратким разъяснением антикоррупционного законодательства.Тематическое мероприятие прошло в Судогодском районе. Заместитель начальника ОМВД России по Судогодскому району – начальник отделения по работе с личным составом Екатерина Черницына встретилась с ребятами, которые обучаются на первом курсе Муромцевского лесотехнического техникума. Майор полиции проинформировала студентов о наиболее распространенных коррупционных преступлениях – даче и получении взятки, посредничестве во взяточничестве, продемонстрировала антикоррупционные видеоролики.В завершение встречи сотрудник полиции пообщалась с аудиторией в формате «вопрос – ответ» и вручила памятки.Напоминаем: взятка – это преступление!Наказание за дачу взятки может быть более серьезным, чем кажется на первый взгляд, поскольку в таких действиях напрямую просматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ или ст. 291.2 УК РФ.Помните, какими серьезными последствиями может обернуться «решение проблем» с помощью конверта. Дающий взятку – не просто соучастник, а преступник.