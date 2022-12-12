Напомним, что заболевание является смертельным.

В поселке Сосновый бор из-за лисы введен карантин по бешенству. Департамент ветеринарии передал в Роспотребнадзор информацию о возникновении эпизоотического очага в Петушинском районе. В населённом пункте обнаружена инфицированная дикая лиса.Напомним, что заболевание является смертельным. Вирус содержится в слюне больной особи. Человек может заразиться при укусе.