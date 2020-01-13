Ее Величество королева Елизавета сделала сенсационное заявление о дальнейшей судьбе Меган Маркл и принца Гарри. Венценосная особа сообщила, что сегодня 13 января состоялись переговоры, касательно решения герцогов Сассекских.

Ее Величество королева Елизавета сделала сенсационное заявление о дальнейшей судьбе Меган Маркл и принца Гарри. Венценосная особа сообщила, что сегодня 13 января состоялись переговоры, касательно решения герцогов Сассекских.Глава Букингемского дворца заявила, что она огорчена желанием Маркл и ее супруга отказаться от полномочий "старших" членов королевской семьи. Однако Ее Величество поддерживает стремление герцогской четы начать самостоятельную жизнь."Мы предпочли бы, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи, но уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи", – заявила Елизавета II.Она подчеркнула, что герцогская чета Сассекских ясно дала понять, что не хочет полагаться на государственные средства в будущем. В связи с этим было принято решение, что Меган и Гарри станут жить на две страны – Великобританию и Канаду. Молодые родители считают, что так будет лучше для их маленького сына Арчи."Это сложные вопросы, которые моя семья должна решить. Нам предстоит проделать определенную работу, но я попросила принять окончательные решения в ближайшие дни", – подытожила монаршая особа.Напомним, что приняли решение сложить с себя полномочия "старших" членов Британской короны 8 января 2019 года. В официальном инстаграм-аккаунте герцогов появилось соответствующее заявление.10 Янв 2020 в 8:36 PST