Во Владимире проект "Город добрых людей" в ограниченном тираже запустил новый формат фирменных вдохновляющих календарей со смыслом.

ВоВладимире проект "Город добрых людей" в ограниченном тираже запустил новый формат фирменных вдохновляющих календарей со смыслом.Большая часть стоимости покупки с каждого календаря, а именно тысяча рублей, пойдет во владимирский фонд "Дети-Ангелы", который помогает местным детям с заболеваниями ДЦП и Аутизм, а также в приют "Счастливая собака". Важно, что того, кому помочь, вы выбираете сами. Можно помогать и всем сразу. Отметим, "Город добрых людей" - проект владимирских активистов, разрушающих стереотипы о злых и завистливых жителях области. Они запустили свой "Добрый мерч", где минимум 30 процентов стоимости всех вещей идут на благотворительность, и сняли серию интервью о тех местных, кому не все равно.Марина Груздева, создатель проекта:Мне кажется, добрый человек, которому не все равно, он не думает только о себе и только о том, как свою коробчонку облагородить так, чтобы ему одному хорошо было. Добрый человек понимает, что во многом его жизнь зависит от его окружения.