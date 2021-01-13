По состоянию на 12 января в медицинских организациях региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 12 января в медицинских организациях региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 70 процентов из них занято - 1349. Как сообщила сегодня на брифинге глава департамента здравоохранения Елена Утемова, в реанимациях сейчас находятся 39 человек, на аппаратах ИВЛ – 21. По её словам, система здравоохранения региона справляется с ситуацией. Проблемы с госпитализацией пациентов с COVID-19 нет.В ближайшие две недели в 6-й больнице и Центре специализированной фтизиопульмонологической помощи Владимира будут введены в эксплуатацию аппараты КТ, сообщила Елена Утемова.