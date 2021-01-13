На предоставление этой меры поддержки из областного бюджета направлено более 1 млрд рублей.

До 1 апреля продлён беззаявительный порядок переоформления жилищных субсидий во Владимирской области.Автоматическое продление выплаты коснётся более 25 тыс. семей региона. Им будут направлены соответствующие уведомления с указанием сроков назначения, размера субсидии и даты очередного обращения.Всего в 2020 году жилищной субсидией воспользовались более 51,1 тыс. семей (8,6 процента от общего числа семей, проживающих в области). В среднем в месяц субсидии получали 41,3 тыс. семей, 13,5 тыс. (33 процента) из них имеют доход ниже величины прожиточного минимума, 26,8 тыс. (65 процентов) из числа получателей – пенсионеры.На предоставление этой меры поддержки из областного бюджета направлено более 1 млрд рублей.