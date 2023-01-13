Собинская межрайонная прокуратура провела проверку проблемного многоквартирного дома в Лакинске, про который ранее «Шестой канал» снимал сюжет «Потолки падают, стены разваливаются.

Собинская межрайонная прокуратура провела проверку проблемного многоквартирного дома в Лакинске, про который ранее «Шестой канал» снимал сюжет «Потолки падают, стены разваливаются. Многоквартирный дом в Лакинске не торопятся расселять». Совместно с администрацией Лакинска надзорное ведомство осмотрело дом № 1 по ул. Центральная площадь, который был признана аварийным и подлежащим к сносу в 2018 году. Ранее местные