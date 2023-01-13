Федеральные дорожники заявили, что ремонт всех полос трассы М-7 в Покрове запланирован на 1 апреля 2023 года. На данный момент дорога находится в плачевном состоянии. Местные жители не

Федеральные дорожники заявили, что ремонт всех полос трассы М-7 в Покрове запланирован на 1 апреля 2023 года. На данный момент дорога находится в плачевном состоянии. Местные жители не перестают жаловаться на состояние асфальта, сравнивают ямы с «лунными кратерами». Комментарий из соцсетей: Федеральная трасса М-7, черта города Покров, Владимирская область, ужас!!! Дорога как после бомбежки!!! Уважаемые