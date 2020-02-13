13.02.2020

2020-02-13 10:00:04

В Коврове устанавливают боевую технику в будущем парке «Патриот»

Проект создания парковой зоны будет реализовываться в течение всего года 75-летия Победы.

Фото из бывшего парка Ковровского экскаваторного завода появились в паблике ВК «Подслушано в Коврове».

Напомним, что «Патриот» займет не только площадку парка Экскаваторостроителей, но и часть Комсомольского парка в пойме Клязьмы. Он включит в себя полосу препятствий, спортивные площадки, тренажеры, «партизанскую тропу», «партизанскую деревню», площадки для страйкбола, пейнтбола и стрельбы из лука, аэродинамическую трубу.

Обустройство паркового комплекса «Патриот» будет идти в два этапа. К 9 Мая успеют провести лишь часть работ по организации комплекса, остальное будет сделано к Дню оружейника 19 сентября.