“Лыжня России” переносится на неопределённый срок. Об этом сообщили в горадминистрации. Из-за сильного снегопада традиционный старт массовой гонке в парке “Дружа” пришлось

“Лыжня России” переносится на неопределённый срок. Об этом сообщили в горадминистрации. Из-за сильного снегопада традиционный старт массовой гонке в парке “Дружа” пришлось отменить. Напомним, “Лыжня России” должна была пройти 13 февраля. К участию изначально допустили только 3 тысячи человек, гонка должна была пройти без зрителей. Впрочем, непогода внесла свои коррективы в планы мэрии. В связи