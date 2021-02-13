В прививочном пункте Городской клинической больницы №5 первый этап вакцинации прошли более 2 тысяч граждан

В прививочном пункте Городской клинической больницы №5 первый этап вакцинации прошли более 2 тысяч граждан, и более 500 человек – уже завершили иммунизацию против коронавируса. В учреждении создан необходимый запас вакцины на ближайшие дни.Вакцинация здесь предлагается всем желающим ежедневно кроме воскресенья. Записаться на прививку можно удалённо через сайт «Госуслуги», либо заняв электронную очередь по инфомату в холле поликлиники, либо обратившись лично в регистратуру или к дежурному администратору. Потоки граждан, проходящих первый и второй этапы вакцинации, разведены.При необходимости, чтобы избежать скопления пришедших на вакцинацию пациентов, в резервном кабинете оперативно включается в работу дублирующая бригада медиков. Очередь желающих привиться формируется с учётом загруженности учреждения.