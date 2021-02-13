Федеральные дорожники сообщают о работе в снегопад. Упрдор Москва-Нижний Новгород задействовало 78 спецмашин для уборки трасс М-7 и Р-132 “Золотое Кольцо”. За сутки федеральные дорожные

Федеральные дорожники сообщают о работе в снегопад. Упрдор Москва-Нижний Новгород задействовало 78 спецмашин для уборки трасс М-7 и Р-132 “Золотое Кольцо”. За сутки федеральные дорожные службы использовали более 2 тонн противогололёдных материалов. На трассах работают комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием и погрузчики. На сложных подъемах дежурят тягачи, которые при необходимости оказывают помощь