В школах Владимирской области снова начнут заниматься воспитанием учеников. Для этого в учебных заведениях появятся советники директоров по воспитанию. Как отмечает губернатор

В школах Владимирской области снова начнут заниматься воспитанием учеников. Для этого в учебных заведениях появятся советники директоров по воспитанию. Как отмечает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, это будет друг детей, помощник, наставник, который поможет реализовать свои возможности и быть успешным в разных направлениях. Как оказалось, советник по воспитанию будет работать не только со школьниками. Он