Закрытие приюта грозит тем, что 200 собак и кошек останутся на улице.

Во Владимире экспертиза установит соответствие приюта «Валента» санитарным нормам. Её на очередном заседании, которое состоялось 9 марта, назначил Фрунзенский районный суд.Процедура продлится 1,5 месяца. После обследования специалисты установят создаёт ли содержание и выгул собак негативное воздействие для проживающих поблизости владимирцев. Слушания возобновятся в конце апреля.Напомним, что в конце 2022 года горожане подали на учреждение в суд с требованием закрыть его. Первоначально Фемида вынесла заочное решение о прекращении деятельности центра для бездомных животных. Впоследствии «Валента» обжаловала постановление суда. Заочное решение отменили, но тяжбы продолжаются. Закрытие приюта грозит тем, что 200 собак и кошек останутся на улице.