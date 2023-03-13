Во Владимирской области на трассе Р-132 столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие. Минувшей...

Во Владимирской области на трассе Р-132 столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие.Минувшей ночью (13 марта, в 00:01) в суздальском районе на трассе Р-132 («Золотое кольцо», 259 км.) произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.В результате ДТП произошло столкновение сразу четырех автомобилей. На месте специалистам пришлось проводить деблокировку пострадавших.Отмечается, что после экстренного вызова, на место аварии незамедлительно выехали подразделения МЧС России, АСС, патруль ГИБДД и скорая медицинская помощь.В ликвидации последствий ДТП принимали участие 21 человек и 8 единиц техники.Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям!В случае необходимости следует оперативно обращаться по номерам телефона спасения: «01» или «101».Фото: официальный сайт ГУ МЧС России по Владимирской области