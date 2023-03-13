Во Владимирской области на трассе Р-132 столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие.
Минувшей...
Во Владимирской области на трассе Р-132 столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие.
Минувшей ночью (13 марта, в 00:01) в суздальском районе на трассе Р-132 («Золотое кольцо», 259 км.) произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.
В результате ДТП произошло столкновение сразу четырех автомобилей. На месте специалистам пришлось проводить деблокировку пострадавших.
Отмечается, что после экстренного вызова, на место аварии незамедлительно выехали подразделения МЧС России, АСС, патруль ГИБДД и скорая медицинская помощь.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие 21 человек и 8 единиц техники.
Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям!
В случае необходимости следует оперативно обращаться по номерам телефона спасения: «01» или «101».
Фото: официальный сайт ГУ МЧС России по Владимирской области