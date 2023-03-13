С одним из них простились под Гороховцом. Ещё двое были уроженцами Киржачского района.

Во Владимирской области похоронили троих военных, погибших в зоне СВО. С одним из них простились под Гороховцом. Ещё двое были уроженцами Киржачского района.Погибшему мобилизованному из Гороховецкого района было 26 лет. Он родился в поселке Пролетарский. Окончил местную школу, работал на «Денисовском заводе». Призван из запаса в сентябре прошлого года. Проходил подготовку в ковровской учебке. На передовую попал в ноябре. Погиб под Сватово в ЛНР. Посмертно боец награждён Орденом Мужества.В Филипповском сельском поселении состоялась панихида по 20-летнему парню и 44-летнему мужчине. Первый также представлен к Ордену Мужества посмертно. Администрация Киржачского района пообещала оказать семьям погибших всю необходимую помощь.