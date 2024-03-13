В редакцию “Шестого канала” обратился бывший водитель компании “ОКТО”. Алексей пожаловался, что не может получить положенные ему деньги. Также, по его словам, зарплату не дают и

В редакцию “Шестого канала” обратился бывший водитель компании “ОКТО”. Алексей пожаловался, что не может получить положенные ему деньги. Также, по его словам, зарплату не дают и остальным сотрудникам – это около 85 человек. Напомним, компания “ОКТО” стала третьим перевозчиком, который покинул рынок общественного транспорта во Владимире. Об уходе организации стало известно 28 февраля. Тогда мэрия