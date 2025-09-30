Изобрели спирт 200 градусов. Собрали англичанина, немца и РУССКОГО. Капнули на стол, англичанин лизнул и умер, французу - капнули-живой, налили 50 грамм-умер. Русскому предлогали капнуть, он говорит:
- Ну вы чё 250 и все в порядке!
Ну налили 250, он выпил-живой, сел на трактор и поехал.
Через 100 метров выпрыгивает, катается по земле и обратно в трактор, и так несколько раз. Организаторы подбегают, спрашивают:
-Может спирт плохой, не пошло?
-Да нет спирт СУПЕР. Только когда пукаю фуфайка загорается!
еще анекдот!