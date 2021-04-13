ФК “Торпедо” продолжило серию поражений. 12 апреля торпедовцы принимали ФК “Смоленск”. Эта команда за время всего чемпионата забивала лишь дважды. Так что “Смоленск” не выглядел

ФК “Торпедо” продолжило серию поражений. 12 апреля торпедовцы принимали ФК “Смоленск”. Эта команда за время всего чемпионата забивала лишь дважды. Так что “Смоленск” не выглядел слишком сильным соперником. Впрочем, одолеть его черно-белые не смогли. Владимирцы пропустили уже на 7-й минуте встреча. Гости успешно реализовали пенальти. Хотя Артем Ковешников угадал направление удара, но отразить мяч не