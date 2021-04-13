В 2021 году зафиксирован уже четвёртый случай незаконного складирования останков в районе.

В Петушинском районе местные жители обнаружили кучу костей животных. Разлагающиеся отходы находятся вблизи деревни Аксёново Пекшинского сельского поселения.Известно, что местные власти и специалисты Россельхознадзора устанавливают собственника земли и происхождение несанкционированной свалки.По словам администрации района, в 2020 году аналогичные выходки повторялись пять раз, а в 2021 году зафиксирован уже четвёртый случай незаконного складирования останков.Виновные до сих пор не найдены.