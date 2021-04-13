Новое помещение – для особенных детей. Во Владимире на улице Горького открылась квартира, где будут получать навыки самообслуживания школьники с инвалидностью. Почти сто воспитанников

Новое помещение – для особенных детей. Во Владимире на улице Горького открылась квартира, где будут получать навыки самообслуживания школьники с инвалидностью. Почти сто воспитанников «Ассоциации Родителей Детей-Инвалидов “Свет”» научатся готовить без присмотра взрослых и делать мелкий ремонт. Программа, которую предложат детям педагоги, поэтапно подготовит их к самостоятельной жизни. Любовь Кац, председатель совета «Ассоциации Родителей Детей-Инвалидов