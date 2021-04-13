Сотрудник организации похитил из сейфа 50 000 рублей, которые впоследствии потратил на отдых в развлекательных заведениях.

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Владимиру обратились представители местной организации, сообщившие о пропаже 50 000 рублей. По словам заявителей, деньга хранились в сейфе.Следственно-оперативной группой, прибывшей на место, был проведен осмотр, опрошены возможные очевидцы произошедшего, изучены записи с камер видеонаблюдения. В результате полицейские установили личность и задержали подозреваемого, 30-летнего местного жителя.Фигурант сознался в содеянном.Установлено, что мужчина, работающий в этой же организации, знал, где хранятся деньги. В выходной день он пришел в офис, открыл сейф и забрал деньги, которые впоследствии потратил на отдых в развлекательных заведениях.Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).