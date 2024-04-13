Штукатур из Селивановского района обокрал женский монастырь на 90 тысяч рублей
В отношении 31-...
Штукатур из Селивановского района обокрал женский монастырь на 90 тысяч рублей
В отношении 31- летнего жителя Селивановского района утверждено обвинительное заключение по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".
Как установил суд, мужчина устроился на работу штукатуром в женский монастырь в деревне Матвеевка. Осуществляя ремонтные работы, он украл оттуда 32 металлические трубы (строительные леса) стоимостью почти 90 тыс рублей, предназначенные для ремонта храма.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Селивановский районный суд.
"За совершение данного преступления санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - пояснили в областной прокуратуре.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений