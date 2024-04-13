Штукатур из Селивановского района обокрал женский монастырь на 90 тысяч рублей В отношении 31-...

Штукатур из Селивановского района обокрал женский монастырь на 90 тысяч рублейВ отношении 31- летнего жителя Селивановского района утверждено обвинительное заключение по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".Как установил суд, мужчина устроился на работу штукатуром в женский монастырь в деревне Матвеевка. Осуществляя ремонтные работы, он украл оттуда 32 металлические трубы (строительные леса) стоимостью почти 90 тыс рублей, предназначенные для ремонта храма.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Селивановский районный суд."За совершение данного преступления санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - пояснили в областной прокуратуре.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений