Раскрыть преступление по «горячим следам» помог сотрудник салона по ремонту техники.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы города Коврова. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).Содействие в раскрытии преступления оказал сотрудник салона по ремонту телефонов.В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2019 года женщина проходила стажировку в пиццерии, однако впоследствии передумала устраиваться на работу. 17 января текущего года она пришла в кафе, чтобы получить расчет и забрать свои личные вещи, которые хранились в подсобном помещении. Фигурантка обратила внимание на сломанный замок в одном из шкафчиков, откуда из кармана куртки похитила мобильный телефон, принадлежащий другому работнику.Поскольку телефон был заблокирован, она обратилась в салон по ремонту мобильных телефонов, попросив его разблокировать, а также удалить все контакты и данные предыдущего владельца. Сотрудника мастерской она пыталась ввести в заблуждение, сказав, что телефон ей подарила сестра. Однако молодой человек засомневался в правдивости клиентки. Он разблокировал телефон и предложил женщине позвонить по одному из номеров, записанных в контактах, на что получил невнятные ответы и отказ. Когда сотрудник понял, что его обманывают, сам позвонил абоненту и предложил ответившему ему мужчине зайти в салон. Женщина покинула помещение, не дождавшись прибытия незнакомого ей человека.О случившемся мужчины сообщили в полицию. Факт кражи также был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными в подсобном помещении. Полицейские установили местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Обвиняемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Вину в совершении преступления она признала полностью. Ущерб потерпевшей возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.