Персональная выставка к семидесятипятилетию. Во Владимире в Центре изобразительного искусства...

Персональная выставка к семидесятипятилетию. Во Владимире в Центре изобразительного искусства открылся вернисаж Якова Яковлева – владыки Иннокентия, епископа Александровского и Юрьев-Польского, члена-корреспондента Российской академии художеств.Иннокентий (Яков Яковлев), епископ Александровский и Юрьев-Польский, член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России:- Работы разных лет, разного времени. Это не такое большое пространство, чтобы его. Ну работ больше, конечно!Юбиляра поздравили первые лица области. Это ретроспектива творчества художника. Графика, живопись созданная в 70-ые годы и в наше время. Главное в творчестве Якова Яковлева- вера. Его излюбленный жанр - пейзаж, который может быть наполнен людьми или обходиться без них, но это всегда мир, сотворенный Богом для человека.