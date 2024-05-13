Во Владимире стражи порядка арестовали 37-летнего безработного жителя.

Во Владимире стражи порядка арестовали 37-летнего безработного жителя. Мужчину подозревают в совершении квартирной кражи. Об этом рассказала УМВД России по региону.Правоохранители выяснили, что гражданин тайком взял из куртки сестры ключи от её квартиры, проник в жилище и похитил из шкафа 30 тыс. рублей. После чего незаметно вернул ключи на место. Деньги подозреваемый потратил на личные нужды.В настоящий момент в отношении жителя Владимира возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.