Представители Молодёжного крыла Народного Фронта рассказали о гуманитарной миссии в новых...

Представители Молодёжного крыла Народного Фронта рассказали о гуманитарной миссии в новых российских территорияхВладимирские волонтёры - представители Молодёжного крыла Народного Фронта - завершили большую гуманитарную миссию в новых российских территориях. "Снегири" побывали в Донецкой Народной республике, Запорожье и Херсонщине.Какие задачи выполняли? Об этом "Вестям" рассказали Михаил Фомин и Арина Еропова. С ними беседовала Мария Платанюк.