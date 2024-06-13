В Гусь-Хрустальном сотрудники МЧС спасли пятилетнего ребенка, повисшего на карнизе четвертого...

В Гусь-Хрустальном сотрудники МЧС спасли пятилетнего ребенка, повисшего на карнизе четвертого этажаНакануне (12 июня 2024 года) в Гусь-Хрустальном на улице Муравьева-Апостола произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. На карнизе четвертого этажа жилого дома висел пятилетний мальчик."Сообщение о происшествии поступило от женщины, позвонившей на телефон 01. Она сообщила о мальчике, висящим на карнизе, и что требуется срочная помощь. Родителей ребенка в это время дома не было, а сам мальчик в это время хулиганил", - сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.На место происшествия оперативно выехали сотрудники 19-й пожарно-спасательной части. В спасательной операции принимали участие два человека с автолестницей.Мальчика удалось спасти.Этот случай напоминает о важности бдительности и необходимости не оставлять маленьких детей без присмотра. Детям свойственно любопытство и стремление к играм, которые могут привести к опасным ситуациям. Берегите своих детей и обеспечивайте их безопасность, не оставляя их одних дома.Фото: МЧС по Владимирской области