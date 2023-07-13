С 6 по 9 июля всероссийские и межрегиональные соревнования «Волжские просторы» прошли в городе Ворсма Нижегородской области. В программе состязания были кросс-выбор, кросс-классика,

С 6 по 9 июля всероссийские и межрегиональные соревнования «Волжские просторы» прошли в городе Ворсма Нижегородской области. В программе состязания были кросс-выбор, кросс-классика, кросс-лонг и кросс-многодневный. От Владимирской области участвовала команда из 100 спортсменов. По итогам «Волжских Просторов» наши спортсмены привезли со спортивного ориентирования 21 медаль. Из них: девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых.