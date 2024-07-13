Новый надземный пешеходный переход установили взамен старого, который в 2021 году снес большегруз с негабаритным грузом, сообщили в Упрдоре. Модульную конструкцию оборудовали

Новый надземный пешеходный переход установили взамен старого, который в 2021 году снес большегруз с негабаритным грузом, сообщили в Упрдоре. Модульную конструкцию оборудовали видеонаблюдением, освещением, а также пандусами и лифтами для маломобильных граждан с системой связи с диспетчером. Высота пролетного строения над дорогой – больше 5 метров. В Упрдоре обратили внимание, что с 17 июля перестанет