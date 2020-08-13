Учатся спасать своих товарищей. В региональном МЧС впервые провели соревнования по аварийной разведке и спасению самих пожарных. В пожарно-спасательную часть №1 города Владимира приехали 30

Учатся спасать своих товарищей. В региональном МЧС впервые провели соревнования по аварийной разведке и спасению самих пожарных. В пожарно-спасательную часть №1 города Владимира приехали 30 участников. Это огнеборцы из Собинки, посёлка Ставрово, Суздаля, Коврова, Петушков и областного центра. Их разделили на команды и подготовили 4 сложных этапа. 2 из них проходить нужно полностью вслепую. Задача: