С 1 января будущего года список льготных медицинских препаратов по сравнению с текущим увеличится вдвое.

С 1 января будущего года список льготных медицинских препаратов по сравнению с текущим увеличится вдвое.Во Владимирской области проживает почти 144 тысяч человек, имеющих право на государственную социальную помощь. Большинство из них предпочли получать денежную компенсацию . И только чуть более 21 тысячи человек оставили за собой право на бесплатные лекарства. Специалисты департамента здравоохранения рекомендуетне отказываться отльготы. Это гарантия, что в случае тяжёлых заболеваний пациенты будут обеспечиваться лекарствами бесплатно, когда денежной компенсации «отказника» недостаточно.Напомним, льготники могут принять решение о форме получения социальной государственной помощи раз в год – до 1 октября. Для того, чтобы вновь начать получать льготные лекарства, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР, в клиентской службе фонда или многофункциональном центре предоставления госуслуг.