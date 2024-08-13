О результатах исследования сообщила пресс-служба ведомства 12 августа.

Сотрудники Роспотребнадзора Владимирской области провели анализ 314 проб рыбы за первое полугодие 2024 года. О результатах исследования сообщила пресс-служба ведомства 12 августа.Рыбу проверяли по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим параметрам и на наличие радиоактивных веществ. Восемь проб не соответствовали микробиологическим стандартам безопасности.Также была снята с продажи одна партия рыбы весом 7 кг из-за отсутствия маркировки.Ранее в Петрозаводске специалисты выявили небезопасную «камчатскую» рыбу, которая была привезена из Вьетнама и обработана во Владимирской области. Рыба и икра продавались на ярмарке без упаковки и маркировки, содержащей сведения о дате производства, сроках годности и условиях хранения.