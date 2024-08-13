Жители села Суходол в Суздальском районе уже 8 лет не могут добиться от властей ремонта дороги. Речь идет об улице Северный проезд. Ямы, колдобины и вылетающая из-под колес автомобилей

Жители села Суходол в Суздальском районе уже 8 лет не могут добиться от властей ремонта дороги. Речь идет об улице Северный проезд. Ямы, колдобины и вылетающая из-под колес автомобилей щебенка. Состояние дорожного полтона таково, что даже имеется риск здоровью детей – говорят люди. Ольга Колосова, староста с. Суходол Машина едет, летят камни. Вот моя сестра