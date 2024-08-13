Депутаты Заксобрания оценили владимирский пункт отбора по контракту. С добровольцами проводят консультации, можно пройти медосмотр. Здесь же работает психолог, который определяет, к какой

Депутаты Заксобрания оценили владимирский пункт отбора по контракту. С добровольцами проводят консультации, можно пройти медосмотр. Здесь же работает психолог, который определяет, к какой военной специальности расположен человек. К слову, люди приходят совершенно разные, но каждый востребован. Валентин Стрюк, начальник пункта отбора на службу по контракту г. Владимира Люди с более технической наклонностью, сейчас вот больше