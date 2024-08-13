Пять муниципалитетов Владимирской области получат в 2025 году субсидии на строительство (реконструкцию) газовых сетей.

Пять муниципалитетов Владимирской области получат в 2025 году субсидии на строительство (реконструкцию) газовых сетей. Об этом 12 августа рассказала регионального правительства.Заявки на предоставление субсидий в рамках государственной программы «Развитие газификации и догазификации Владимирской области» рассматривали на заседании комиссии в региональном Министерстве ЖКХ. Средства из региональной казны получат Гусь-Хрустальный, Ковровский и Собинский районы, а также города Гусь-Хрустальный и Костерёво.В общем счёте муниципалитетам Владимирской области дадут 81,6 млн рублей. На эти деньги должно быть построено (реконструировано) 29,6 км газовых сетей.