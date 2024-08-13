Правоохранители обнаружили останки мелкого рогатого скота, сваленные на территории лесного фонда возле автомобильной дороги «Александров-Карабаново-Киржач».

Правоохранители обнаружили останки мелкого рогатого скота, сваленные на территории лесного фонда возле автомобильной дороги «Александров-Карабаново-Киржач». Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Несмотря на то, что данные биологические отходы могут привести к вспышке болезней и причинить вред окружающей среде, мер для ликвидации свалки не принималось. Прокурор внёс представление в адрес министра лесного хозяйства региона, а затем обратился в суд.«Решением Александровского городского суда исковое заявление удовлетворено в полном объёме. Решение обжаловано во Владимирский областной суд, однако апелляционным определением от 08.08.2024 решение суда первой инстанции оставлено без изменения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.