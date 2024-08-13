Охотничий сезон на водоплавающую и боровую дичь в регионе откроется 17 августа. Сейчас проходит сезон охоты на дичь болотно-луговую, полевую и степную – это дупель, бекас, коростель,

Охотничий сезон на водоплавающую и боровую дичь в регионе откроется 17 августа. Сейчас проходит сезон охоты на дичь болотно-луговую, полевую и степную – это дупель, бекас, коростель, перепел и голуби.. В правительстве напомнили о допустимых нормах добычи пернатой дичи. За день охотник может убить не более четырех водоплавающих птиц, пяти особей болотно-луговой дичи, трех вальдшнепов, двух